Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным «в любом формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз сообщил о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом формат встречи для украинского лидера не важен, сказал он в интервью телеканалу ICTV. Вопрос о возможности встречи лидеров Украины и РФ начал рассматриваться весной 2021 года.

Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате, — заявил Зеленский.

Он также указал на готовность трёх стран «нормандской четвёрки» обсудить ситуацию на Донбассе.

На сегодня Германия, Франция и Украина — это точно — заинтересованы во встрече в «нормандском формате», — подчеркнул президент Украины.

По его словам, конкретные шаги России к переговорам способны увеличить шансы на встречу в «нормандском» формате. Зеленский добавил, что в ходе обсуждения вопроса возможного вступления Вашингтона в переговоры по Донбассу с президентом США Джо Байденом, американская сторона выразила готовность обдумать формат и представить итоги Москве и Киеву. Зеленский отметил, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсуждала эту тему с российскими властями во время визита в Москву.

Ранее в Кремле заявили, что не видят перспектив встречи российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал основным препятствием курс Киева на выход из минских соглашений.

По мнению Пескова, Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским, поэтому он отдельно ведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые, в свою очередь, доносят его позицию украинскому лидеру. Песков подчеркнул, что для того, чтобы встреча в «нормандском формате» состоялась, необходимо подготовить фундамент.