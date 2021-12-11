Зеленский попросил уволить замешанного в скандале замглавы МВД Гогилашвили

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому с просьбой уволить его заместителя Александра Гогилашвили. Чиновник на блокпосту в Донецкой области отказался выполнять требования полицейского, не остановился, а после принялся выяснять отношения, лезть в драку и доказывать, что полицейские должны знать его в лицо.

На инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем, — написал в Telegram глава государства.

Зеленский считает, что Гогилашвили повёл себя в данной ситуации неадекватно, потому что «ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека».

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский потребовал отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили. Министр инициировал проверку в связи со скандалом в зоне ООС на линии соприкосновения в Донбассе. Он предложил отстранить чиновника от должности на период дисциплинарного производства. Представление об этом Монастырский уже подписал.

10 декабря Гогилашвили устроил скандал у блокпоста на въезде в Донецкую область. Его автомобиль остановили для проверки, что разозлило чиновника. После требования правоохранителей остановиться машина проехала ещё несколько метров. Гогилашвили вышел и устроил полицейским обструкцию с большим количеством нецензурных выражений.

Гогилашвили курирует в МВД Украины тему незаконного распространения наркотиков. Он является мужем помощницы президента страны Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» Марии Левченко.