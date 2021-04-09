«Завезут нам заразу»: Жириновский предложил срочно запретить рейсы в Турцию

https://static.news.ru/photo/b624db16-9948-11eb-a377-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил срочно прекратить полёты в Турцию минимум до спада заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в республике. По мнению политика, если российский кабмин решится на такие меры, это станет примером хорошей работы правительства во время майского отчёта в Госдуме.

А если этого не будет сделано, и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведёт к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Он призвал руководство страны также закрыть воздушные границы со всеми государствами, где фиксируют всплеск заболеваемости COVID-19.

Кабмин РФ рассматривает несколько вариантов, первый из которых предполагает полное прекращение авиасообщения с Турцией. Это чревато ухудшением положения ряда перевозчиков, вплоть до банкротства. В качестве второго варианта власти обсуждают введение обязательного двухнедельного карантина для вернувшихся из республики туристов. Не исключается также, что Москва может сделать обязательным условием выезда за пределы РФ вакцинацию от COVID-19.

В РФ в настоящее время выявлено свыше 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса и 10 — южноафриканским. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего новые разновидности вируса в РФ завозятся из Турции.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в последнее время за рубежом растёт число случаев заражения коронавирусом. Он заявил, что необходимо принять дополнительные меры и снизить риски проникновения в страну новых разновидностей вируса.