Захарова рассказала о политике репрессий на YouTube

https://static.news.ru/photo/47349efa-5779-11eb-a39e-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после блокировки аккаунта футбольного клуба «Ахмат» предложила представителям видеохостинга заблокировать аккаунты политиков США, причастных к незаконным военным кампаниям за границами своей страны.

Дипломат в Facebook написала , что YouTube должен быть последовательным в блокировках.

Если американские интернет-олигархи перешли к политике репрессий, то нужно быть честными перед самими собой и отстаивать декларируемые идеалы — борьбу с фейками, финансированием терроризма, вовлечённостью в незаконную деятельность, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в чёрном списке YouTube самое место бывшему госсекретарю США Колину Пауэллу, который «врал всему миру о наличии у Багдада оружия массового уничтожения».

Результат вранья — сотни тысяч убитых в Ираке гражданских лиц. Достоин отключения по всем параметрам, которые заявляются соцсетями как «правила сообщества». Когда планируют отключить? — задалась вопросом дипломат.

Захарова отметила, что есть ещё тысячи подобных примеров, если говорить о политиках и чиновниках США, которые ответственны за распространение фейков и ксенофобии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналам ФК «Ахмат». По мнению представителей ведомства, ограничение доступа нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола.