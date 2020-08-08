Захарова заявила о невозможности оценить прозрачность выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b84d5c22-d979-11ea-94c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Прозрачность президентских выборов в Белоруссии невозможно проверить до того, как они состоятся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что в республике работает группа наблюдателей из разных стран, которые дадут выборному процессу свою оценку.

Об этом Захарова сказала на встрече с участниками всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

Сколько людей — столько и мнений, сколько политических партий — столько будет недовольств или, наоборот, положительных оценок. Как можно, не имея чёткого критерия, говорить о том, что это было более прозрачно, а здесь — менее прозрачно или совсем непрозрачно, — сказала она, напомнив о том, что Россия многократно предлагала в ОБСЕ и других структурах разработать свод правил для оценки прозрачности выборов.

Дипломат также отметила, что МИД РФ будет отслеживать ситуацию и давать оценку после выборов.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Это основной день. Досрочное голосование в республике длится уже четыре дня. Явка избирателей составила 32,24%. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства. Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождает череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко. Он руководит страной уже 24 года, в случае победы это будет его шестой президентский срок.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко попросил губернатора Минской области Александра Турчина не отвлекать аграриев ради выборов главы государства, чтобы у них была возможность убрать урожай.