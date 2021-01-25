Захарова заявила о глубоком кризисе западной идеологии

https://static.news.ru/photo/803add3c-5e4e-11eb-b988-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

То, как западные страны реагируют на несанкционированные протестные акции в Москве и России, показывает всю глубину кризиса идеологии демократии, считают в МИД РФ.

В США информация о блокировке российских либо официальных лиц, либо официальных страниц, либо страниц СМИ происходит просто на уровне принятия неких корпоративных решений. Можно говорить более приземленно, рассказывать, что это часть попытки сдерживания. Но, на мой взгляд, надо говорить глобально. Это — кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма, — приводит ТАСС слова официального представителя министерства Марии Захаровой.

Она напомнила, что беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне не далее как 6 января политическая элита США окрестила нападениями на демократию, в то время как протесты в России проходят под воодушевляющие слова поддержки со стороны Соединённых Штатов.

Сейчас, после, условно говоря, прошедших дождей за эти годы и месяцы, краска сошла, и мы увидели, что там есть на самом деле. Это кризис их идеологии, но опасный, потому что угрожает суверенитету многих стран, — подчеркнула глава МИД РФ.

Она подчеркнула, что в своих внешнеполитических целях американская сторона никого не жалеет и поощряет массовые акции в России вопреки неблагоприятной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Накануне NEWS.ru писал, что в Госдепе США выразили поддержку россиянам, которые вышли на несанкционированные митинги 23 января в поддержку задержанного оппозиционного блогера Алексея Навального.