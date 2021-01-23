В Госдепе США прокомментировали акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/bf4cf7de-5d73-11eb-a6cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Государственном департаменте США заявили о поддержке россиян, которые вышли на несанкционированные митинги 23 января в поддержку задержанного оппозиционного блогера Алексея Навального.

Нападки Кремля на Навального — это не только грубое нарушение прав человека, но и оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голос был услышан. Администрация Байдена и Харрис поддержит всех, кто выступает за демократию и всеобщие права, — приводит официальный аккаунт Госдепа в Twitter выдержку из письма миссии США в ОБСЕ.

Как сообщат МВД Москвы, на акцию в поддержку оппозиционера в российской столице вышли порядка четырёх тысяч человек. По информации на 13:30, правоохранители провели задержания на несанкционированных акциях в 40 городах, были задержаны за административные правонарушения порядка 370 человек. Из разных городов поступают сообщения о столкновения с полицией.

Как сообщал NEWS.ru, посольство США накануне разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России несанкционированных акций 23 января. В дипведомстве предостерегли американских граждан от посещения этих мероприятий.

В МИД РФ отреагировали на публикацию, заявив, что подобные сообщения выходят за рамки простой «заботы» о своих гражданах и являются вмешательством во внутренние дела России.