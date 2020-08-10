Захарова считает, что Зеленский не должен советовать Белоруссии, как жить

https://static.news.ru/photo/86ce9830-daf2-11ea-98a6-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к властям Белоруссии перейти к открытому диалогу с оппозицией.

По мнению Захаровой, украинские политики с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны не должны советовать Белоруссии, как ей жить.

Как она отметила, «золотые слова украинского президента» о необходимости социального доверия хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной.

Как продвинулось бы выполнение минских договорённостей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберётся сама, как ей жить, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусские власти и оппозицию к открытому диалогу, чтобы выйти из трудной кризисной ситуации. В своём Telegram-канале Зеленский отметил, что далеко не все в Белоруссии согласны с объявленными предварительными результатами выборов, и призвал своих соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

По его словам, белорусы переживают сейчас непростые времена, пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. При этом любая легитимность, по мнению главы Украины, возникает исключительно из общественного доверия, писал NEWS.ru.