Захарова рассказала о бегущих из-за беспорядков из США россиянах

https://static.news.ru/photo/24393e68-a79f-11ea-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова рассказала о том, что россиян, желающих уехать из США на фоне хаоса в стране, с каждым днём становится всё больше. Люди боятся массовых беспорядков, охвативших страну из-за акций протеста.

Официальный представитель МИД сказала, что людей, рвущихся на родину, вполне можно понять.

Вы даже не представляете, какой пошёл спрос на самолёты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте ещё борт. И с каждым днём количество желающих уехать увеличивается, — цитирует Захарову «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сегодняшние события в США. Дипломат назвала происходящие в Америке беспорядки «настоящей американской трагедией».