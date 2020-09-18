Захарова призвала ЕС пересмотреть курс по отношению к Минску

https://static.news.ru/photo/3b57ac1e-fa89-11ea-a55b-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Европейский союз обязан пересмотреть нынешний курс по отношению к Белоруссии, который ведёт к эрозии международно-правового фундамента миропорядка. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, во внешнеполитическом арсенале ЕС всё больше закрепляются неуважение объективных внутриполитических белорусских реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил.

Белоруссия, увы, не является в этом плане единственным примером. Призываем Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией — препятствует нормализации в стране, — говорится в заявлении Захаровой, которое было опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уже шестую неделю подряд в стране проходят массовые демонстрации. Участники акций протеста требуют отставки президента Александра Лукашенко и считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а на выборах победила экс-кандидат Светлана Тихановская. После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики, страну захлестнули акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой сказано о непризнании президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов». Также Европейский парламент не признаёт Александра Лукашенко президентом республики.

Как писал NEWS.ru, Россия не согласна с заявлением ПАСЕ о результатах выборов в Белоруссии и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела государства.