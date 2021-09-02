Захарова пошутила на тему подаренной Зеленскому в США книги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале пошутила по поводу книги, подаренной президенту Украины Владимиру Зеленскому членами Конгресса США во время визита в эту страну.

По словам Захаровой, в качестве подарка от американских конгрессменов Зеленский получил книгу под названием «Лёгкая черепно-мозговая травма». Её издал американо-украинский медицинский фонд AUMF.

Всё-таки книга — лучший подарок, как ни крути, — иронично отметила дипломат.

В настоящее время президент Украины находится с рабочим визитом в США. 1 сентября у него состоялась встреча с американским коллегой Джо Байденом. 2 сентября у Зеленского запланированы встречи с американскими бизнесменами в Калифорнии.