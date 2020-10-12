Захарова пообещала ответ на выдворение из Латвии 75-летнего россиянина

https://static.news.ru/photo/f72504d6-0c91-11eb-b072-fa163e074e61_660.jpg Владимир Норвинд Фото: Владимир Норвинд/facebook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией депортацию из Латвии 75-летнего гражданина РФ, подполковника в отставке Владимира Норвинда. По её словам, этот акт — расправа, учинённая над пожилым и больным человеком.

Комментарий представителя МИД приводится на официальном сайте ведомства. Захарова подчёркивает, что перед депортацией Норвинда лишили вида на жительство в Латвии, а затем разлучили с семьёй и выдворили из страны, где он жил не один десяток лет. И это произошло несмотря на то, что некоторое время назад пожилой человек перенёс сердечный приступ.

Очевидно, что зацикленные на русофобии латвийские власти, крайне предвзято воспринимающие попытки русскоязычной диаспоры отстаивать своё право на сохранение исторической памяти, готовы использовать любые способы для силового подавления инакомыслия и нелояльности в обществе, — заявила Мария Захарова.

Она добавила, что провокационная акция в отношении Норвинда продемонстрировала «бесчеловечную жестокость» национализма в Латвии. Захарова пообещала Риге, что инцидент не останется без последствий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство РФ в Латвии также осудило депортацию ветерана. Дипмиссия заявила, что были нарушены все мыслимые нормы этики. Даже несмотря на резкое ухудшение здоровья, Владимира Норвинда всё же выдворили из Латвии.

Официальным поводом высылки Норвинда на родину стало недовольство латвийских властей активностью бывших российских военных, которые помогали нуждающимся и одиноким. Однако, как отмечал в соцсетях латвийский правозащитник Александр Гапоненко, в действительности причиной инцидента явился тот факт, что Республиканское общество военных ветеранов, которое возглавлял Норвинд, насчитывало почти две тысячи человек. Организация имела 22 отделения по всей Латвии, помогала военным пенсионерам и отстаивала их интересы. Кроме того, многие её члены имели российское гражданство. И во время выборов все они голосовали в поддержку линии президента РФ Владимира Путина. Совокупность этих факторов привела к тому, что на общество было наложено множество штрафов, а после организация и вовсе была закрыта.

Гапоненко также считает, что спровоцировать депортацию Норвинда могло объявление Россией в международный розыск белорусского оппозиционного лидера Светланы Тихановской. По его мнению, акцию властей Латвии в отношении Норвинда можно расценивать как симметричный ответ России и как знак поддержки Тихановской.