Посольство в Латвии осудило высылку Норвинда

https://static.news.ru/photo/5ffcae00-0b48-11eb-ad80-fa163e074e61_660.jpg Рига, Латвия Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Посольство РФ в Латвии выразило решительный протест из-за депортации бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда.

Ветерана депортировали в РФ 9 октября. Во время высылки ему стало плохо, его отвезли в больницу, но позже доставили на границу и передали пограничникам РФ.

С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьёзными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии, — отметила дипмиссия в Facebook.

По утверждению дипломатов, мотивы властей Латвии до сих пор не объяснили посольству в Риге «вопреки общепринятой консульской практике».

Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений, — указали в посольстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Латвия выдворила россиянина Владимира Норвинда в РФ, а поводом стало недовольство властей активностью бывших российских военных, помогавшим нуждающимся и одиноким. Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина.