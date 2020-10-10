Посольство в Латвии осудило высылку Норвинда

Посольство РФ в Латвии выразило решительный протест из-за депортации бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда.
Ветерана депортировали в РФ 9 октября. Во время высылки ему стало плохо, его отвезли в больницу, но позже доставили на границу и передали пограничникам РФ.
С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьёзными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии, — отметила дипмиссия в Facebook.
По утверждению дипломатов, мотивы властей Латвии до сих пор не объяснили посольству в Риге «вопреки общепринятой консульской практике».
Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений, — указали в посольстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Латвия выдворила россиянина Владимира Норвинда в РФ, а поводом стало недовольство властей активностью бывших российских военных, помогавшим нуждающимся и одиноким. Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина.