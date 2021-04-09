Захарова оценила, во сколько американцам обойдётся русофобия Белого дома

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Соединённые Штаты объявили цену русофобии и синофобии, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на предложение американского лидера Джо Байдена выделить $715 млрд Минобороны для сдерживания Москвы и Пекина.

Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллионов долларов, — написала дипломат на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Администрация США намерена запросить у конгресса на военные нужды в 2022 году $715 млрд. Соответствующие бюджетные предложения Белый дом направил руководству законодательного органа. Согласно документу, запрашиваемые суммы «делают приоритетом противодействие угрозе со стороны Китая в качестве главного вызова» Штатам. Также Пентагон «будет стремиться к сдерживанию дестабилизирующего поведения России».

Ранее NEWS.ru сообщал, что США провалили испытания гиперзвукового оружия, заявили представители ВВС США. Учения прошли 5 апреля. Специалисты тестировали ракету AGM-183A. Манёвры состоялись над морским хребтом Пойнт-Мугу у берегов штата Калифорния. Накануне РФ и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок.