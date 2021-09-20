Захарова обвинила ЕС в двойных стандартах после критики выборов в Госдуму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на критику ЕС относительно якобы «недостаточности» международного наблюдения за думскими выборами в России. При этом дипломат в Telegram сравнила число наблюдателей в РФ и число наблюдателей, которые будут задействованы на парламентских выборах в Германии.

В Евросоюзе 20 сентября заявили, что российские выборы в Госдуму прошли при отсутствии полноценного международного наблюдения. Захарова напомнила , что за выборами в бундестаг 26 сентября будут следить четыре международных наблюдателя, направленных «по линии БДИПЧ ОБСЕ от трёх стран-членов».

Российский дипломат уточнила, что думские выборы в России оценивали «245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств».

И это Евросоюз называет «недостаточным»! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать «чёткую оценку» выборам в Германии? Или #ЭтоДругое? — задалась вопросом Захарова.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев позвoнил президенту РФ Владимиру Путину и поздравил с пoбедой правящей партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу. Азербайджанский лидер оценил такой результат выборов как народную поддержку политики, нацеленной на развитие и благополучие страны.