Захарова анонсировала встречу «ближневосточного квартета»

https://static.news.ru/photo/515814fc-a5a4-11ea-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что 4 июня пройдёт встреча «ближневосточного квартета» (Соединённые Штаты, Евросоюз, ООН и РФ).

По её словам, представителем Москвы на мероприятии будет выступать заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, передаёт ТАСС. Общение будет проходить в формате видеоконференции.

Встреча пройдёт на фоне обострения отношений Израиля и Палестины. Как писал NEWS.ru, власти Израиля намерены аннексировать территории Палестины на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе. Президент Палестины ответил, что страна расторгает все договорённости с властями США и Израиля.