Захарова анонсировала встречу «ближневосточного квартета»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что 4 июня пройдёт встреча «ближневосточного квартета» (Соединённые Штаты, Евросоюз, ООН и РФ).
По её словам, представителем Москвы на мероприятии будет выступать заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин,
Встреча пройдёт на фоне обострения отношений Израиля и Палестины. Как писал NEWS.ru, власти Израиля намерены аннексировать территории Палестины на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе. Президент Палестины ответил, что страна расторгает все договорённости с властями США и Израиля.
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