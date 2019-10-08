https://static.news.ru/photo/64fad80a-e9bb-11e9-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инга Юмашева/facebook.com

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева расскажет о поездке в США комитету ГД по международным делам, рассказал его глава Леонид Слуцкий. Заседание запланировано на 10 октября.

Темой беседы станет российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» и сама командировка политика, пишет РИА Новости .

Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», задержали в аэропорту мегаполиса. Сотрудники Федерального бюро расследований допрашивали её почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент.

Ранее News.ru писал о том, что десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В Госдепе отказались комментировать такое решение. Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».