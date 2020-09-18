Юбиляр Медведев повышает ставки в большой игре

Как стало известно, на ноябрь планируется очередной съезд фактически правящей партии «Единая Россия». Съезд обещает быть не то что уж чересчур «судьбоносным», но интересным, поскольку уже сама подготовка к нему положит конец многим распространявшимся в последнее время слухам и спекуляциям.

Прежде всего, в центре внимания остаётся судьба Дмитрия Медведева, отметившего недавно свой 55-летний юбилей. Он по-прежнему — официальный лидер «Единой России», которого околополитическая молва упорно списывала в «архив», объявляя «опасно токсичным» для всей партии, поскольку с его именем в народе связаны самые непопулярные меры, типа пенсионной реформы. И, как следствие, Медведеву пророчили скорый уход с партийного поста. В очередной раз подобные слухи были запущены буквально на прошлой неделе.

На этот раз его место «освобождали» под премьера Михаила Мишустина, рейтинг которого поможет обновить партию и очистить от ассоциирования с непопулярными социальными мерами. Весь этот информационный шум свидетельствует о системной работе против авторитета экс-премьера, которую связывают с туманными перспективами трансфера власти: мол, его вытеснение из активной политики снизило бы его шансы на преемничество. Пока же, по мнению многих аналитиков, он остаётся кандидатом номер один.

Вполне вероятно, что на съезд Медведев выйдет не просто как лидер, но триумфатор сентябрьских выборов, поскольку на этих выборах губернаторы победили, гордо неся знамя «Единой России», не прячась за нейтральной вывеской. А ведь именно на таком походе во власть с открытым забралом и настаивал Дмитрий Анатольевич на прошлом партийном съезде. Правда, тогда много говорили и о необходимости обновления самой партийной структуры, привлечения и выдвижения новых лиц, о формулировании новых смыслов и целей. Но, видимо, некоторых новаций в этой области стоит ждать в ноябре.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, важным аппаратным достижением единороссов, которое автоматически связывается с именем Медведева, можно посчитать то, что губернаторы вновь берут на себя функции лидеров региональных отделений правящей партии. А это четкий аппаратный сигнал для областных и республиканских элит, которым дают понять, что не стоит метаться, поскольку вертикаль власти формируется совершенно однозначно. А главное — верховная власть не меняет политического ландшафта, и все разговоры об отказе от «Единой России, как опоры режима, просто дешёвые спекуляции.

Словом, совокупность всех этих обстоятельств значительно укрепляет позиции и самого Медведева. Тем более что он всё настойчивее выступает с прямо-таки революционными инициативами, которые прежде в его устах трудно было даже представить. То он предлагает членам партии отказаться от месячной зарплаты в пользу врачей, боровшихся с коронавирусом в «красной зоне» больниц. То выступает за ужесточение миграционного законодательства и защиту прав наших граждан в сфере занятости. Наконец, совсем уже по европейскому образцу выдвигает идею введения гарантированного минимального дохода для всех россиян вне зависимости от их положения.

Правда, соратники Захара Прилепина тут же обвинили экс-премьера в политическом плагиате, поскольку первым такую идею сформулировал их лидер. Но тут уж, как говорится, у кого трибуна выше, тот и прозвучит громче. Главное, что Дмитрий Анатольевич постоянно создаёт информационные поводы, оставаясь, что называется, на первых полосах.

В целом же после съезда Дмитрий Медведев сможет начать формировать «собственную Госдуму», то бишь обширный предвыборный список близких к своей персоне кандидатов. А значит, он может претендовать, например, на роль спикера Госдумы VIII созыва. И обладать отличными стартовыми позициями в гонке преемников. Хотя мы понимаем, от кого в конечном итоге зависит окончательное решение. В том числе и по лидеру партии власти.