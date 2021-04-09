Яровая осудила США за «политический бандитизм»

https://static.news.ru/photo/dac1873c-9923-11eb-af4c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая оценила объяснение главы Госдепартамента США Энтони Блинкена относительно высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. По её словам, прагматизм является плохим прикрытием для «политического бандитизма» Штатов.

Прагматизм — хлипкая ширма их политического бандитизма, который является первопричиной насаждения лжи и агрессии в мире, — цитирует депутата РИА Новости.

Яровая отметила, что в этом состоит суть «информационного хамства и клеветы», используемых американскими властями для разрушения благополучия других стран.

Парламентарий добавила, что философия прагматизма зародилась в США. Согласно ей, истинной является идея, полезная для решения практических задач, пусть даже не соответствующая реальному положению дел.

То, во что для Америки лучше верить, — истинно, — пояснила Яровая.

Ранее Байден ответил утвердительно на вопрос СМИ о том, считает ли он Путина убийцей. Блинкен заявил, что хозяин Белого дома действовал в этом случае прагматично. Он придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», писал NEWS.ru.