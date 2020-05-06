Политика

Высылку сотрудников из Белоруссии подтвердил Первый канал

23:18, 06 мая 2020
Фото: Sergey Smirnov/ Global Look Press

Первый канал подтвердил высылку своего корреспондента из Белоруссии. Вся съёмочная группа также лишена аккредитации.

Руководство канала считает такой поступок безосновательным, пишет ТАСС.

Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съёмочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными, — цитирует издание пресс-службу Первого канала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала после того, как российские журналисты сделали сюжет о ситуации с коронавирусом в этой стране. Ведущие заявили, что журналистов лишили аккредитации «по закону» и вынесли им предупреждение.

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