Высылку сотрудников из Белоруссии подтвердил Первый канал

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Москва встревожена информацией о попытке группы наёмников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

С тревогой восприняли информацию о попытке группы наёмников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и её руководства, — говорится в сообщении на сайте...