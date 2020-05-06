Высылку сотрудников из Белоруссии подтвердил Первый канал

Первый канал подтвердил высылку своего корреспондента из Белоруссии. Вся съёмочная группа также лишена аккредитации.
Руководство канала считает такой поступок безосновательным,
Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съёмочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными, — цитирует издание пресс-службу Первого канала.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала после того, как российские журналисты сделали сюжет о ситуации с коронавирусом в этой стране. Ведущие заявили, что журналистов лишили аккредитации «по закону» и вынесли им предупреждение.
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