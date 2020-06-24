Политика

Вучич прокомментировал свой жест на параде Победы

18:20, 24 июня 2020
Александр Вучич Александр Вучич Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, почему, стоя на трибуне во время парада Победы в Москве, несколько раз указал сердце.

По его словам, он восхитился самим мероприятием и принимавшими в нём участие сербскими военными. Свой жест Вучич объяснил любовью к родине. Об этом он написал в своём Facebook.

Невероятные ощущения, когда стоите на Красной площади, а сербские военные маршируют. Тем, что я указал на сердце, я хотел показать, насколько я люблю сербский флаг, армию и Сербию, — пояснил президент.

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24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии, Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Сербии Александар Вучич после парада Победы на Красной площади пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В соцсети он опубликовал фото, где они жмут друг другу руки и обнимаются.

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