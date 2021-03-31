Второй российский дипломат, обвинённый в шпионаже, покинул Болгарию

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Второй из двух российских дипломатов в Болгарии, объявленных персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинул страну. 23 марта МИД Болгарии предписал двум сотрудникам посольства РФ в Софии выехать из республики в течение 72 часов.

Второй российский дипломат, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровел и в четверг покинул территорию Болгарии, — заявили ТАСС в посольстве РФ в Софии.

В российском диппредставительстве сочли решение болгарской стороны необоснованным и потребовали прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В посольстве выразили уверенность, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства».

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов из Болгарии, заявила, что на позицию Софии в отношении РФ оказывается влияние извне. Она добавила, что национальными интересами Болгарии данный инцидент объяснить невозможно. Захарова также отметила, что недавнее объявление российских послов персонами нон грата в стране является уже пятым подобным случаем.

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала Софию прекратить шоу по теме шпионажа, заявив, что дипломатов выдворяют под вымышленным предлогом. В Москве ранее отмечали, что София не представила никаких доказательств вины сотрудников дипведомств, а также пообещали дать ответ на их высылку.