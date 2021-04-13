Беседа Лаврова и Керри способствовала подготовке встречи президентов

Российский МИД занимается подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лишь отчасти. В большей мере — это в компетенции администрации главы государства, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, дипломаты уже работают над своей частью организации этих переговоров. Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем, — сказала она в эфире...