Беседа Лаврова и Керри способствовала подготовке встречи президентов

Недавняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Индии стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вот недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Лаврова и Джона Керри стала не скажу, что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Ещё раз подчеркну — такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены, — сказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Захарова.
Она добавила, что подготовка встречи лидеров двух стран находится в компетенции администрации президента, однако МИД «свою часть работы, безусловно, делает».
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Лавров во время рабочего визита в Индию провёл неожиданные переговоры с Керри. Две делегации жили в одном отеле. По данным источника, о встрече запросила американская сторона и на ней обсуждались климатические проблемы.