Неслучайные связи: Лавров перехватил у США индийскую повестку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели. Визит главы российской дипломатии проходил на фоне растущей напряжённости в регионе. Отношения между двумя главными российскими союзниками в Азии — Китаем и Индией — находятся в худшем состоянии за 30 лет. Между тем на Индию обращают всё большее внимание США, пытаясь заручиться её поддержкой в противостоянии с Пекином. Однако повестка визита получилась скорее гуманитарной: стороны разговаривали о вакцинах против коронавируса и о климате.

Ещё до начала переговоров с индийским коллегой Сергей Лавров провёл незапланированную встречу с бывшим госсекретарём, а ныне спецпредставителем США по климату Джоном Керри. По данным «Коммерсанта», американская и российская делегация случайно остановились в одном отеле и решили воспользоваться ситуацией для краткой встречи по теме климатических изменений.

Джон Керри, Сергей Лавров Александр Щербак/ТАСС

Более обстоятельная дискуссия c Субраманьямом Джайшанкаром состоялась утром 6 апреля. По итогам глава МИД РФ развеял спекуляции о том, что Россия планирует создать военный союз с Китаем.

Об этом мы не только говорим, это зафиксировано в двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов, где сказано, что наши отношения достигли, наверное, лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создать военный союз, — подчеркнул Лавров.

Одна из главных тем визита Лаврова в Индию — подготовка встречи двух глав государств, которую, судя по всему, не планируют переносить второй раз. Ещё один важный пункт программы — сотрудничество в борьбе с коронавирусом и в производстве вакцин. Российский фонд прямых инвестиций уже договорился с рядом индийских компаний о производстве препарата «Спутник V» — общим числом около 600 тысяч доз ежегодно. Российская вакцина пока не применяется в самой Индии — страна полагается на разработку AstraZeneca и собственный препарат. О производстве этого препарата на территории России министров спросили журналисты. Субраманьям Джайшанкар ответил, что Нью-Дели на это готов, но всё будет зависеть от желания Москвы.

Сергей Лавров, Субраманьям Джайшанкар REUTERS

Вопрос военно-технического сотрудничества (ВТС) традиционно решается в диалоге между министрами обороны, поэтому он не был в центре внимания визита Лаврова. Однако, учитывая то, что две трети оружия в Индии происходят из Советского Союза или России, вопросов по поводу ВТС было не избежать. Тем более, в марте Индию посетил министр обороны США Ллойд Остин, который, вопреки ожиданиям, не стал продавливать отказ Нью-Дели от закупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Мы подтвердили нашу нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества, — прокомментировал эту тему Лавров после переговоров. — У нас есть межправительственная комиссия по ВТС, у неё есть свои планы, в том числе обсуждаются перспективы дополнительного производства российской военной техники на территории Индии. Здесь я не почувствовал каких-либо колебаний со стороны наших индийских друзей.

До пандемии лидеры России и Индии встречались каждый год, но в 2020 году регулярный саммит был отменён. Известия об отказе от переговоров совпали с весьма неприятным эпизодом в двусторонних отношениях. На одном из форумов в декабре 2020-го Сергей Лавров заявил, что США пытаются втянуть Индию в противостояние с Китаем.

Индия подвергается очень изощрённой, агрессивной политике Запада, который пытается втянуть её и в антикитайские игры, продвигая индо-тихоокеанские стратегии, пытается резко ослабить наши теснейшие партнёрские, стратегические, привилегированные отношения с индийцами, — отметил тогда Лавров.

В Нью-Дели подобное высказывание восприняли прохладно. В «антикитайских играх» Индия участвует по своей воле: опасаясь растущего влияния соседа, страна в последние годы активизирует сотрудничество по линии QUAD (Индия, США, Австралия и Япония). Совместные военные учения в рамках этой инициативы особенно нервируют Москву, но Нью-Дели не считает себя связанным эксклюзивными обязательствами с Россией. Проще говоря, дружба с нашей страной отнюдь не исключает тесного сотрудничества с Америкой. Это в ответе на замечание Лаврова в декабре подчеркнул официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава.

Сергей Лавров, Субраманьям Джайшанкар REUTERS

В индийских СМИ широко распространились спекуляции о том, что именно этот эпизод стал настоящей причиной отмены ежегодной встречи Владимира Путина и Нарендры Моди, хотя налицо была вполне очевидная мотивация — ситуация с коронавирусом. Во время ежегодной пресс-конференции в январе 2021 года Лавров скорректировал своё высказывание, подчеркнув, что Москва ценит и уважает Индию как равноправного партнёра. Кроме того, во время визита он уделил особое внимание индийским СМИ, дав интервью изданию Hindustan Times. Декабрьский скандал показал, что с местными журналистами лучше разговаривать напрямую, не оставляя им простора для трактовок.

Что же касается экономического сотрудничества России и Индии, то здесь ещё есть куда стремиться. РФ стоит на 36-м месте в списке направлений индийского экспорта и является 16-м по значимости импортёром в Индию. Взаимодействие по этому направлению активизировало бы заключение соглашения о зоне свободной торговли, и Лавров в январе 2020 года даже заявлял, что подобный документ находится на стадии проработки. Но судя по всему, заметных подвижек на этом направлении нет: после переговоров конкретных заявлений по поводу зоны свободной торговли не прозвучало.

В программу турне Лаврова также входит Пакистан, главный региональный соперник Индии — знак того, что и для Москвы партнёрство с Нью-Дели не является эксклюзивным, хоть и называется привилегированным. В 2015 году Россия сняла эмбарго на поставки летального оружия Исламабаду, которое было введено в том числе из-за озабоченности Индии по поводу своей безопасности. Речь шла о контракте на поставку четырёх транспортно-боевых вертолётов Ми-35М. С 2016-го Москва и Исламабад также регулярно проводят совместные учения силовиков «Дружба».