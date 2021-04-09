Востоковед усомнился в том, что Брежнев был согласен уступить Курилы Японии

https://static.news.ru/photo/981e408c-9a22-11eb-919a-96000091f725_660.jpg Фото: Ion Chibzii/wikimedia.org

Обнародование телеканалом NHK документа о переговорах СССР и Японии о принадлежности Курил, который удивительным образом оказался у японской стороны, может быть неслучайным. Такое мнение высказал востоковед Алексей Маслов.

Он поставил под сомнение подлинность документа. Поводом для этого стало то, что предполагаемые решения Леонида Брежнева содержат много странностей и не могли быть актуальными ни тогда, ни сейчас.

Позиция Японии заключается в том, чтобы получить либо четыре острова, либо сначала два, потом ещё два. То есть о каких-то промежуточных вариантах в реальности Токио практически никогда не заявлял. Сама по себе такая постановка вопроса, как, например, передача Шикотана, а потом переговоры по другим позициям, вряд ли бы устроила их, — приводит слова Маслова «ПолитРоссия».

Он отметил, что дипломаты и брежневского периода, и тем более нынешние хорошо это знают.

Кроме этого, добавил он, вопрос о возможности посещения могил предков для японцев был решён ещё в период президентства Бориса Ельцина. Тем не менее это не стало поводом для заключения мирного договора.

По мнению Маслова, правильным сценарием на пути к мирному соглашению стал бы договор о добрососедстве между Японией и СССР. Однако со времён правления Брежнева Токио проявляет более жёсткую позицию, чем Россия, и не отказывается от версии о принадлежности островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи японской стороне.

Подобные документы могут всплывать в японском информационном пространстве ещё и потому, что Токио довольно часто выбрасывает в массовое сознание идею о том, что проблема вот-вот будет решена и что Россия якобы готова идти на уступки. При этом российская сторона за последние несколько лет отвечала, что Москва не рассматривает вопрос о передаче российских территорий, напомнил востоковед.

Ранее японский телеканал NHK обнародовал содержание документа, якобы попавшего в его распоряжение из Государственного архива России. Как утверждали журналисты, Брежнев рассматривал три сценария заключения мирного договора между СССР и Японией. Первый подразумевал передачу острова Шикотан и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды. Второй сценарий предполагал право японских рыбаков на ведение промысла в нескольких районах неподалеку от островов Итуруп и Кунашир. Кроме того, японцы должны были получить возможность посещать могилы предков на южной части Курил. Эти пункты были взяты и за основу третьего сценария переговоров Москвы и Токио, который предлагал договор о добрососедстве и сотрудничестве без включения вопроса о территориальном размежевании, писал NEWS.ru.