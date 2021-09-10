Володин заявил, что слова Зеленского о войне с Россией опасны для Европы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидерам Евросоюза нужно обратить внимание на происходящее на Украине после слов президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией. Это нужно, чтобы не втянуть европейцев в полномасштабные боевые действия. Мнение политик высказал в своём Telegram-канале.

Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны. Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли — должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной, — отметил Володин.

Депутат назвал войну горем и предостерёг, что в современных условиях она приведёт к уничтожению целых стран. Володин также сказал, что вместе с коллегами по Госдуме считает, что между жителями России и Украины не должно быть пропасти, так как они один народ, пусть и разделённый. Он призвал думать о дружбе и развитии отношений, а не о войне.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Виной тому, по его мнению, «агрессивные действия Кремля».