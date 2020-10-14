Володин: Госдума рассмотрит законопроект о Госсовете в приоритетном порядке

Проекты законов о Госсовете и укрепления суверенитета и приоритете российского права над международным нижняя палата парламента рассмотрит в первую очередь. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
В приоритетном порядке Государственная дума рассмотрит внесённый президентом проект закона о Государственном совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета. Они будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы, — сказал Володин.
Председатель ГД подчеркнул, что «Госсовет необходим для России — страны с федеративным устройством». Он позволит президенту строить свою политику, подкрепляя её мнением россиян. При этом законопроект определяет, что в этот орган, статус которого закреплён в Конституции, входят главы регионов, с учётом мнения которых будет вестись обсуждение вопросов развития страны.
Депутаты также рассмотрят «законопроекты, которые направлены на защиту и укрепление суверенитета, а также на установление приоритета российского права над международным».
Кроме того, спикер обратил внимание на то, что теперь «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ»,
Проекты законов о Госсовете и приоритете Конституции на территории РФ внёс президент России Владимир Путин.
Как писал NEWS.ru, парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева будут представлять президента России Владимира Путина при рассмотрении депутатами и сенаторами законопроекта о Госсовете РФ.
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