Путин назначил своих представителей в парламенте

https://static.news.ru/photo/633049e0-0e51-11eb-8916-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева будут представлять президента России Владимира Путина при рассмотрении депутатами и сенаторами законопроекта о Госсовете РФ.

Назначить председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишаса Андрея Александровича, председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Крашенинникова Павла Владимировича и директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Хабриеву Талию Ярулловну официальными представителями президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания проектов федерального закона «О Государственном Совете РФ», — говорится в распоряжении президента.

Отмечается, что Клишас, Крашенинников и Хабриева будут представлять Путина при рассмотрении в парламенте и других законопроектов, в частности, о поправках в Гражданский, Семейный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Соответствующее распоряжение президента опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета.

По действующему законодательству, Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в Госдуме РФ.

Как писал NEWS.ru, прошедшее в сентябре заседание президиума Госсовета дало понять, что никаких дополнительных полномочий ему придано не будет. Однако теперь кабинету Михаила Мишустина будет предписано не просто теснее сотрудничать с командами губернаторов, но и подробнее вникать в местные особенности, что прежде было полностью исключено.