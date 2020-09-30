Госсовет: работа над ошибками

Когда президент ещё говорил, что он не допустит появления в стране двоецентрия, уже тогда можно было сделать вывод: никаких дополнительных полномочий Госсовету придано не будет. Да это и не нужно. Госсовет должен полностью соответствовать в функциональном плане тому, что собственно и было заложено в его концепцию. Служить площадкой для постоянных контактов региональных элит с руководством страны. Вот только прошедший президиум ГС расставил дополнительно все точки над «i». И не удивительно, что на президиуме присутствовали ключевые министры, включая и министра финансов Антона Силуанова.

Прежде всего, Владимир Путин как бы перераспределил роли и компетенцию в осуществлении национальных проектов, продвижение которых, согласование их дополнительных параметров и временная корректировка становятся сутью работы Госсовета на ближайшие годы. Понятно, что в целом за успешную реализацию национальных проектов отвечает правительство. Но это общая ответственность, включая и своевременное финансирование осуществления программ. Теперь кабинету Михаила Мишустина будет предписано не просто теснее сотрудничать с командами губернаторов, но и подробнее вникать в местные особенности, что прежде было полностью исключено.

Было подчеркнуто, что основная тяжесть осуществления громадья целей ложится на регионы, которым, по словам президента, отныне принадлежит инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке национальных проектов. Иными словами, благодаря действующей площадке Госсовета и его рабочим комиссиям, губернаторы должны получить возможность не просто лоббировать свои интересы, но заставлять считаться с местными особенностями. А главным критерием успеха реализации программ, как подчеркнул столичный мэр Сергей Собянин, должна стать удовлетворённость населения состоянием дел. Не скупые статистические выкладки, не абстрактные цифры, а именно решение приоритетной задачи — улучшения комфортности жизни в стране.

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И тут нельзя не отметить, что в последующих выступлениях, так сказать с мест, главным объектом критики неизменно выступал Минфин. Губернаторы, видимо, ободрённые напутствием президента, иногда прямым текстом говорили о некомпетентности чиновников главного финансового ведомства, из-за неразворотливости которых намеченные для национальных проектов финансы поступают в регионы тонкой струйкой или просто размазываются на пути в области и республики. А за всё спрашивают именно с губернаторов. Известно, что у нас критика редко бывает спонтанной и совсем уж не в виде экспромта. А потому после таких зарезервированных позиций губернаторов и в Минфине могут произойти кадровые подвижки. Тем более что после последних перестановок Антон Силуанов лишился статуса первого вице-премьера, хотя и сохранил пока возможность прямого выхода на Михаила Мишустина.

К слову, отныне губернаторы более свободны в своих финансовых манёврах, имея право выбора приоритетов в использовании поступающих средств. Не исключено, что на первых порах и основное финансирование будет идти на цели жилищного строительства, объёмы которого в год по стране должны достигать ста двадцати миллионов квадратных метров. Вполне можно допустить, что строительство, которое традиционно считается локомотивом экономического роста, будет выбрано за образец в реализации и других программ.

Недаром же правительство Медведева, так и не сумевшее осуществить цели «Стратегии 2020», упрекали в невнимании к специфике местных условий. Посмотрим, насколько станет эффективным новый подход, за последовательностью которого и призван отныне следить Госсовет.