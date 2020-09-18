Военный эксперт заявил о будущем крушении мира двойных стандартов США

https://static.news.ru/photo/3604b670-f9b3-11ea-95fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Мир двойных стандартов США, к которому так привык Вашингтон, ждёт крушение. Такое мнение высказал военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя вызвавший резонанс в СМИ репортаж американского NBC.

Ранее журналисты выпустили материал, в котором разбираются слухи о наградах, которые российская сторона якобы пообещала талибам («Талибан» — запрещённая в России террористическая организация) за убийство американских военных. По мнению СМИ, это решение РФ было своеобразным «возмездием» Кремля за поддержку, оказанную Штатами «подразделениям Украины в Крыму». И Москва, и Белый дом уже опровергали слухи о российских наградах талибам. Представители армии США к этим данным отнеслись скептически.

Литовкин подчеркнул, что факт поддержки со стороны Вашингтона агентуры Киева в Крыму является очевидным. По словам военного эксперта, для Штатов идёт во благо всё, что направлено против РФ. Именно поэтому США, считая себя мировым гегемоном, руководят агентами и направляют их силы против Москвы. При этом Америке представляется категорически неприемлемой возможность помощи со стороны РФ талибам в борьбе с американцами в Афганистане. В этом и заключаются двойные стандарты США, когда «им можно, а остальным — нельзя».

Но так не бывает. Ребята, приучайтесь жить в мире, где то, что вам можно, то и другим можно. По-другому больше не будет никогда. Так что пусть американцы помнят, что за каждое их преступление против России будут наказаны не только Соединённые Штаты, но и их пособники, — цитирует Литовкина телеканал «Царьград».

Как ранее передавал NEWS.ru, Государственный департамент США должен разъяснить сведения, появившиеся в материале NBC News, согласно которым Штаты оказывали поддержку «подразделениям Украины в Крыму». С таким заявлением выступил сенатор Алексей Кондратьев.