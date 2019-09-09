https://static.news.ru/photo/47e4df52-d33d-11e9-9c56-fa163e074e61_660.jpg Заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва и Вашингтон договорились о проведении ежегодных встреч на высоком уровне для борьбы с терроризмом, сообщили в Государственном департаменте Соединённых Штатов.

Кроме того, эксперты по борьбе с террором двух стран в ближайшее время намерены обсудить возможности увеличения сотрудничества, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил с вице-премьером, министром внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном борьбу с терроризмом и наркобизнесом.