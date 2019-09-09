Москва и Вашингтон договорились о проведении ежегодных встреч на высоком уровне для борьбы с терроризмом, сообщили в Государственном департаменте Соединённых Штатов.
Кроме того, эксперты по борьбе с террором двух стран в ближайшее время намерены обсудить возможности увеличения сотрудничества, передаёт
Ранее News.ru писал, что глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил с вице-премьером, министром внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном борьбу с терроризмом и наркобизнесом.