https://static.news.ru/photo/6078a404-ca73-11e9-8db0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колокольцев и Сейф Аль Нахайян Фото: мвд.рф

Глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил с вице-премьером, министром внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном борьбу с терроризмом и наркобизнесом.

Министр внутренних дел России отметил, что первоочередной задачей международного правоохранительного сотрудничества является противодействие терроризму и экстремизму. Кроме того, Колокольцев констатировал важность объединения усилий, направленных на перекрытие каналов наркотрафика.

Россия заинтересована в наращивании информационного обмена с Объединёнными Арабскими Эмиратами в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, незаконного оборота наркотиков и общеуголовным преступлениям. Такой обмен мог бы осуществляться, например, с использованием возможностей Интерпола, — заявил глава МВД РФ.

Также Владимир Колокольцев акцентировал внимание на вопросах обеспечения безопасности крупных международных спортивных мероприятий и рассказал иностранным партнёрам об обеспечении порядка при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и Всемирной зимней универсиады 2019 года, сообщает пресс-служба МВД России.

Ранее News.ru писал о том, что Колокольцев ознакомился с процессом обучения сотрудников правоохранительных органов Северной Кореи. В ходе визита министр посетил Институт народной безопасности КНДР — ведущее учебное заведение по подготовке руководителей правоохранительной системы страны.