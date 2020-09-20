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Власти Литвы намерены продолжать поддерживать белорусскую оппозицию

15:45, 20 сентября 2020 13
Линас Линкявичюс и Светлана Тихановская Линас Линкявичюс и Светлана Тихановская Фото: linkeviciusl/twitter.com

Литва продолжит оказывать поддержку представителям белорусской оппозиции и гражданского общества в борьбе за демократический выбор. Об этом после встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Сегодня во Всемирный день солидарности с Белоруссией я встретился с её национальным лидером Светланой Тихановской. Я подтвердил, что Литва поддерживает белорусов в их стремлении свободно и демократически решать будущее своей страны, не подвергаясь преследованиям и угнетению, — написал в Twitter Линкявичюс.

Как писал NEWS.ru, белорусская оппозиция много раз обсуждала с чиновниками из Евросоюза вопрос экономической поддержки республики в случае победы протестующей против действующей власти стороны. Об этом ранее сообщила Светлана Тихановская. В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что комиссия направит €53 млн «наиболее уязвимым людям и гражданскому обществу» Белоруссии в обход властей страны.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

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