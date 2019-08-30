https://static.news.ru/photo/6f933ad4-cb32-11e9-af09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение принять участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президенту Украины будет направляться, — цитирует РИА Новости его ответ на вопрос журналистов.

Аналогичное приглашение уже направили и главе США Дональду Трампу, добавил Ушаков. Однако, по его словам, «американцы пока не ответили».

Как писал News.ru, участие в праздновании Дня Победы уже подтвердили главы почти двух десятков государств. Среди них — лидеры Франции, Чехии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии и многих стран СНГ.