Весной распустится электорат

Появилась информация о том, что официально оформленные материалы о переносе единого дня голосования (ЕДГ) на весну уже поступили в аппарат Госдумы. А значит, профильные комитеты начнут эту идею обсуждать и прорабатывать.

Собственно, предложения массово переизбирать депутатов и губернаторов не в сентябре, когда ещё не собраны дачные урожаи, а снобы греются в бархатный сезон на курортах, а весной, ещё до наступления отпускного и дачного сезонов, высказывались уже не один год. При этом неизменно ссылались на позитивный опыт выборов президента, которые всегда были отмечены высокой явкой. Ясно, что в обстановке мартовской распутицы электорату некуда было спешить, а потратить воскресенье на то, чтобы сходить на выборы, а заодно посетить ярмарку и повеселить детишек приписанными к участку массовиками-затейниками, было не в напряг.

Однако прежде всего стратеги из администрации президента такой маленькой временной революции продолжали сопротивляться, несмотря на пламенные призывы в поддержку мартовского варианта того же лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Однако в сентябре явка стала заметно падать, аналитики предпочли объяснить такое явление общим глобальным потеплением. Тем, что те же электорально надёжные пенсионеры стали предпочитать оставаться на своих извечных шести сотках и не спешить в город к избирательным урнам от грядок и силосных ям. А вот активисты протестов, наоборот, начали проявлять большую активность и отмобилизованность, прежде всего в столичных городах. Хотя в эту осень отличились, в частности, жители Тамбова и Новосибирска. Климат вроде разный, а результаты выборов в городские советы похожие. Первый звоночек, показавший, что сентябрь — уже не опора провластных сил, прозвучал в Москве в 2017 году, когда команды Гудкова-Яшина сумели завоевать большинство в нескольких столичных «интеллигентских» муниципальных округах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь, как мы знаем, решено процесс голосования растягивать на три дня, чтобы электорат всё-таки выбрал время прийти и отдать свой бесценный голос. Более того, уже Элла Памфилова от имени ЦИКа предлагает совмещать многодневные выборы со школьными каникулами. Оно и понятно. Надо ведь не только на какой-то из учебных дней парализовать школы, в которых проще организовать избирательные участки, но потом провести их полную дезинфекцию, что особенно важно перед лицом COVID-19. А оптимальные каникулы для такого мероприятия, конечно, весенние.

Так что, как поговаривают, скорее всего, решение о переносе ЕДГ будет принято в ноябре. Не раньше. Тем более что вроде как нет чёткого понимания насчёт перевыборов Госдумы. Форсировать ли её обновление непосредственно весной, в новый ЕДГ, или всё же оттянуть такое событие до осени. В принципе, проведение в течение года двух избирательных кампаний, особенно в провинции, весьма проблематично. Хотя в этом году они прошли одна за другой — плебисцит по конституционным поправкам и ЕДГ. И ничего, регионы справились.

Поэтому вполне возможно, что сентябрь останется для дач и пляжей, а март-апрель — для большой политики.