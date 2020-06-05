Политолог усомнился в смелости Макрона выдать Гуайдо властям Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/ea380bda-a713-11ea-b1a3-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: White House/via Globallookpress.com

Париж не выдаст венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, если он действительно прячется в посольстве Франции в Каракасе, считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По мнению политолога, европейская страна находится под слишком сильным давлением со стороны США, в первую очередь в экономической сфере.

Несмотря на желание президента Франции Эммануэля Макрона вести самостоятельную политику, он вряд ли решится на такой шаг, уверен эксперт.

Поэтому, скорее всего, какое-то время Гуайдо там ещё будет оставаться по той простой причине, что власти Венесуэлы сумели собрать достаточно большую доказательную базу его преступлений, — рассказал Лидовский в эфире радиостанции Sputnik.

Белый дом, в отличие от РФ и многих других государств, не признаёт Мадуро законным президентом Венесуэлы.

Накануне глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса потребовал от Парижа выдать оппозиционера официальным властям страны.

По словам чиновника, Гуайдо принял участие в «Операции Гедеон» — попытке морского вторжения в государство и убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро — и в данное время скрывается в посольстве Франции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление Совбеза ООН с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, которое подготовила российская сторона, было заблокировано США. Об этом заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.