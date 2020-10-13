Васильев единогласно избран врио замсекретаря генсовета ЕР

https://static.news.ru/photo/8921688a-0d77-11eb-911d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Васильев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе тайного голосования экс-главу Республики Дагестан Владимира Васильева единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании президиума генсовета.

Решением президиума генсовета Владимир Абдуалиевич Васильев избирается на должность врио замсекретаря генсовета партии. Мы вас поздравляем, — цитирует Турчака РИА Новости.

Турчак назвал главной задачей Васильева на этом посту формирование списков кандидатов партии на выборы в Государственную думу следующего созыва. По мнению секретаря генсовета, «непререкаемый авторитет позволит ему взвешенно и справедливо подойти к этой работе».

Ранее пост замсекретаря генсовета занимала Ольга Баталина. В начале года она ушла работать в Минтруд. Васильев руководил Дагестаном с 3 октября 2017 года по 5 октября 2020 года. До этого он занимал должность заместителя председателя Государственной думы VI–VII созывов.

Как писал NEWS.ru, постановление о лишении депутата Госдумы Вячеслава Лысакова поста первого заместителя комитета по государственному строительству и законодательству приняла нижняя палата российского парламента.