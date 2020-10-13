Депутата Лысакова лишили поста первого замглавы комитета

Постановление о лишении депутата Госдумы Вячеслава Лысакова поста первого заместителя комитета по государственному строительству и законодательству приняла нижняя палата российского парламента.
До этого решение поддержали члены партии «Единая Россия», в чью фракцию входил парламентарий, на заседании президиума. Как отметил глава фракции ЕР Сергей Неверов, его должность не позволяет таких неуместных и некорректных заявлений, которые Лысаков позволял себе в соцсетях,
Теперь у главы комитета Павла Крашенинникова, который также является единороссом, будет три заместителя — Михаил Емельянов («Справедливая Россия»), Юрий Напсо (ЛДПР) и Юрий Синельщиков (КПРФ). Пост первого замглавы комитета остаётся пока вакантным. Лысаков останется рядовым членом комитета Госдумы.
Лысаков как одномандатник прошёл в седьмой созыв, при этом во фракции «Единой России» он состоит, но членом партии не является. По мнению парламентария, фракция ЕР решила лишить его полномочий первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству из-за его публикаций в Telegram-канале. При этом, по его словам, должность зампреда комитета депутату «не даёт ничего, кроме чуть большего кабинета».
Как писал NEWS.ru, ранее Лысаков сообщил, что примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой он договорится по членству во фракции.
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