Пребывавший долгое время в тени вице-премьер Дмитрий Чернышенко вышел на авансцену, анонсировав начало вакцинации против коронавируса уже в сентябре. Понятно, что уже несколько месяцев идёт гонка вакцин. Только в России её разработкой занимается несколько авторитетных организаций. На слуху постоянно НИЦ вирусологии им. Гамалеи, новосибирский «Вектор», а теперь и НИИ Минобороны. А всего в мире уже собрано и представлено в ВОЗ сто двадцать заявок.

Но создание вакцины — это ведь не только научный прорыв ради спасения человечества от очередной напасти. Это ещё и демонстрация научного потенциала, подтверждение престижа и влияния страны, которая подарит миру столь ожидаемую субстанцию. Наконец, это укрепление суверенитета страны, которая защищена от возможного шантажа и болезненной зависимости от воли стран, более продвинутых в плане фармакологии. А это уже чисто политический момент.

Тут уж и России после космических подвигов Илона Маска позарез нужен свой прорыв, своя заявка на особую роль в мире. Потому наши разработчики и спешат. И, несмотря на общие заверения известных вирусологов о том, что для создания вакцины нужно не менее полутора-двух лет, у нас уже объявлены испытания на добровольцах. Правда, отечественные специалисты утверждают, что в России используют так называемую векторную вакцину, разрабатываемую на уже апробированной платформе антигриппозных прививок. Мол, также действуют и их английские коллеги. Но кто вслушивается в научные нюансы.

Естественно, такая спешка порождает известное недоверие. И кампания против потенциальной массовой прививки якобы до конца не отработанной и не апробированной вакциной уже исподволь набирает обороты. Скептики заранее уверены, что Россия просто станет полигоном для массового испытания препарата, дабы потом, в «цивилизованных странах» прививались бы без опасений за последствия.

Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем более, что масла в огонь подлил и Никита Михалков, поведавший с экрана о злокозненных Билле Гейтсе и Германе Грефе, которые-де готовят совмещение вакцинации с массовым чипированием народа. А это уже серьёзно. В народных массах и так зреет просто «лудистский» протест против разных электронных штучек. Будь-то новые паспорта, разные QR-коды, присваиваемые налоговыми органами ИНН. За всем скептики видят тень оруэллловского «Большого брата», угрозу установления полного контроля над личностью и введение чуть ли не цифрового концлагеря. И разговоры о вакцинации с двойным дном только прибавят подозрений.

Но и есть ещё один немаловажный чисто политический аспект возникающей коллизии. Многим запомнилось заявление столичного градоначальника о том, что введенные по причине пандемии разного рода ограничения сохранятся до появления антикоронавирусной вакцины. Понятно, что оппозиционной интеллигенцией изначально все антипандемийные меры в столице однозначно воспринимались исключительно, как проявление репрессивного контроля над возможными акциями протеста то ли против обновления Конституции, то ли вообще против всего плохого, но за всё хорошее.

Теперь, дескать, изощренные ограничения в вечно фрондирующей столице не дадут помешать голосованию по поправкам, а затем и до сентября город будет жить под запретами. А ведь все революции возникают исключительно в столицах. А потом, мол, и после сентября столица останется под собянинским прессом, а горожанам будут объяснять, что вакцинация не стала ещё массовой или нет ещё достаточного материала для прививок. А потому-де надо соблюдать меры предосторожности хоть до Нового года. Сентябрь, дескать, фигурирует в официальных заявлениях исключительно для того, чтобы хоть как-то успокоить страсти.

Словом, видимо, не избежать ситуации, при которой благое дело вакцинирования против опасного вируса обречено стать предметом споров и взаимных обвинений. Впрочем, как тут не вспомнить, что при появлении ещё в восемнадцатом века прививки от оспы ходили слухи, что у привитых вырастают коровьи рога. В этом мире мало что меняется.