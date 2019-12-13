Намеченный на эти выходные очередной съезд пребывающего в перманентном кризисе «Яблока» должен решать главный вопрос партийного бытия: как некогда популярной политической структуре избежать окончательной маргинализации. Действительно, еще в 2003 году партия утратила свою фракцию в Госдуме, а с 2007 году у неё там нет ни одного мандата. На последних президентских выборах партийный гуру Григорий Явлинский собрал голосов, что называется, в объёме статистической погрешности и заявил, что больше в президентских марафонах участвовать не будет.

Думаю, что никого не должен вводить в заблуждение и относительный успех «яблочников» на выборах в Мосгордуму, которые принесли им три мандата. Достаточно сказать, что и в этой тройке нет никакого единства. В ходе голосования по столичному бюджету двое предпочли воздержаться, а радикальный на словах Сергей Митрохин вообще проголосовал «за». А, к примеру, в заксобрании Петербурга остались лишь Борис Вишневский и Михаил Амосов.

Словом, партия погрузилась в глубокую политическую стагнацию. Не оздоровили ситуацию и новые лица во главе «Яблока», поскольку ни Сергей Митрохин, ни Эмилия Слабунова не смогли не только обновить партию, выдвинуть новые прорывные идеи, но даже консолидировать всё более раскалывающуюся общность прежних единомышленников.

Игорь Артемьев Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Особую пикантность партийной ситуации придаёт факт нахождения в правительстве члена политсовета «Яблока», главы ФАС Игоря Артемьева. Сложился некий парадокс: партия последовательной критики действий правительства и президента на деле оставалась партией правящей коалиции. Причём Артемьев не только не был исключен из партийных рядов, но даже остается в руководящих органах. Понятно, что уже и ядерный электорат такой партии всё больше теряет ориентиры.

В этой связи большой интерес может представлять появившаяся информация о возможном возвращении на декабрьском съезде в кресло лидера самого Григория Явлинского. Пока в списке претендентов — действующий председатель партии Эмилия Слабунова, её заместитель Николай Рыбаков и член федерального политкомитета Лев Шлосберг. Однако это не исключает выдвижения и других кандидатур.

Шансы госпожи Слабуновой в этой связи крайне невысоки, а вот петербуржца Николая Рыбакова, заявляющего, что из 26 лет существования партии он посвятил ей 24 года, называют одним из фаворитов.

Утверждают, что ему может бросить вызов набравший очки в либеральной среде псковский депутат Лев Шлосберг, ставший в последнее время ещё и заметной медийной персоной, благодаря усилиям «либерального блока» СМИ. Однако их стычка может оказаться просто ссорой в детской песочнице, если подтвердится информация о том, что на главный пост в партии может вернуться сам партийный гуру Григорий Явлинский.

Думается, что такое возвращение приветствовали бы и в Кремле, в котором Григория Алексеевича по-прежнему принимают, оказывая знаки внимания и уважения. В отличие от его более молодых соратников. И партия под его жёстким руководством при некоторой корректировке курса вполне могла бы занять пустующую нишу на праволиберальном фланге, расширив своё представительство в органах власти. Да и Григорий Явлинский прекрасно знает правила игры и какие «красные линии» переступать не стоит.

Григорий Явлинский Сергей Киселев/АГН «Москва»

Собственно, оттого, кто партию официально поведёт после съезда, во многом зависит и курс, который колеблющееся «Яблоко» себе определит на ближайшее время и на будущие парламентские выборы.