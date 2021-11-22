В СВР обвинили Госдеп во лжи о готовящемся вторжении России на Украину
Сергей Попов
Сергей Попов
17:00, 22 ноября 2021
Здание Государственного департамента США в ВашингтонеФото: Артур Габдрахманов/Sputnik/РИА Новости
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Госдепартамент США активно запугивает мировое сообщество, распространяя недостоверную информацию о якобы ведущейся подготовке российских войск к вторжению на Украину. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, передаёт РИА Новости. Там добавили, что американское ведомство превращается в «рупор лживой пропаганды».
По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину, — цитирует агентство сообщение СВР.
В службе отметили, что американские чиновники рисуют страшные картины разрушения украинских городов российскими танками. При этом они ссылаются на некие «достоверные сведения».
В последнее время зарубежные СМИ стали часто публиковать материалы о стягивании Россией своих войск к украинской границе с целью предстоящего вторжения. В ряде публикаций отмечалось, что Вашингтон призывает европейских союзников ускорить разработку и принятие мер, направленных на сдерживание РФ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти сообщения «вбросами». По его словам, СМИ используются для целенаправленной информационной кампании против России.