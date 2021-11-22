В СВР обвинили Госдеп во лжи о готовящемся вторжении России на Украину

Госдепартамент США активно запугивает мировое сообщество, распространяя недостоверную информацию о якобы ведущейся подготовке российских войск к вторжению на Украину. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, передаёт РИА Новости. Там добавили, что американское ведомство превращается в «рупор лживой пропаганды».

По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину, — цитирует агентство сообщение СВР.

В службе отметили, что американские чиновники рисуют страшные картины разрушения украинских городов российскими танками. При этом они ссылаются на некие «достоверные сведения».

В последнее время зарубежные СМИ стали часто публиковать материалы о стягивании Россией своих войск к украинской границе с целью предстоящего вторжения. В ряде публикаций отмечалось, что Вашингтон призывает европейских союзников ускорить разработку и принятие мер, направленных на сдерживание РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти сообщения «вбросами». По его словам, СМИ используются для целенаправленной информационной кампании против России.