«Решаемая проблема»: в США оценили слова Путина о выходе НАТО за рамки

Заявления президента России Владимира Путина о том, что в НАТО игнорируют необходимость соблюдения «красных линий», связано с ростом напряжённости вокруг Донбасса. При этом Москва требует уважать интересы национальной безопасности и будет использовать дипломатические инструменты влияния. Так считают эксперты, опрошенные американским изданием The National Interest.

Так, директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Кофман уверен, что Кремль пытается разрушить отношения Украины и стран Запада. По его мнению, дислокация российских воинских частей у южных границ указывает на возможность эскалации в ближайшие месяцы.

С ним не согласен вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби. Он отметил, что Москва будет использовать в отношениях с Киевом дипломатические инструменты.

Не думаю, что русские действительно хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны. Я считаю, что это решаемая проблема, — сказал эксперт.

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, старшего преподавателя ВШЭ Дмитрия Суслова, Кремль рассматривает военное сотрудничество Киева с западными странами как попытку ввести Украину в НАТО «через чёрный ход».

Ранее Владимир Путин заявил, что действия стран Запада в Чёрном море выходят за определённые рамки. По его словам, западные партнёры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о «красных линиях», в том числе проводя учения непосредственно у границ РФ. Но предупреждения Москвы всё же производят определённый эффект.