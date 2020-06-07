В Совфеде заявили, что Скрипали могут быть давно мертвы

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения СМИ о переезде бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Новую Зеландию. По его словам, в эту «легенду» сложно поверить, потому что Скрипалей не видели вживую с момента их отравления.
Я думаю, что легенда о том, что им поменяли имена и они выехали на жительство в Новую Зеландию, вообще не выдерживает критики, — пояснил сенатор в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, они, скорее всего, могли давно погибнуть и британская разведка пытается скрыть этот факт, выдумав версию об их переезде. Кроме того, нужно помнить, что Новая Зеландия входит в содружество и британцы чувствуют себя там как дома.
В лучшем случае он прячется где-нибудь в Великобритании, ну а в худшем я не исключаю любого варианта негативного, — подытожил Джабаров.
Ранее появилась информация, что Сергей Скрипаль и его дочь проживают в Новой Зеландии. По некоторым сведениям, они получили новые паспорта с чужими именами. Отмечалось, что, прожив более года в приюте МИ-6, они получили возможность переехать и материальную поддержку от правительства Великобритании.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». Позже прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём. В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают, называя их инсинуациями, писал NEWS.ru.