В Совфеде заявили, что Скрипали могут быть давно мертвы

https://static.news.ru/photo/ab0ab0d4-a8cb-11ea-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images /Global Look Press

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения СМИ о переезде бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Новую Зеландию. По его словам, в эту «легенду» сложно поверить, потому что Скрипалей не видели вживую с момента их отравления.

Я думаю, что легенда о том, что им поменяли имена и они выехали на жительство в Новую Зеландию, вообще не выдерживает критики, — пояснил сенатор в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, они, скорее всего, могли давно погибнуть и британская разведка пытается скрыть этот факт, выдумав версию об их переезде. Кроме того, нужно помнить, что Новая Зеландия входит в содружество и британцы чувствуют себя там как дома.

В лучшем случае он прячется где-нибудь в Великобритании, ну а в худшем я не исключаю любого варианта негативного, — подытожил Джабаров.

Ранее появилась информация, что Сергей Скрипаль и его дочь проживают в Новой Зеландии. По некоторым сведениям, они получили новые паспорта с чужими именами. Отмечалось, что, прожив более года в приюте МИ-6, они получили возможность переехать и материальную поддержку от правительства Великобритании.