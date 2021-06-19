В Совфеде Путина сравнили с «Джеймсом Бондом от политики»

https://static.news.ru/photo/d0bac100-d171-11eb-818c-96000091f725_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент США Джо Байден намеревался прибыть на саммит в Женеву в стиле Джеймса Бонда, чтобы показать всем, кто является первым и главным политиком мира. Именно это сделать ему и не удалось, заявил в своём Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор отметил , что даже американские журналисты уверяли: президент РФ Владимир Путин в Швейцарии смотрелся выигрышнее. Байден на пресс-конференции после переговоров ответил на «незапоминающиеся вопросы», читал своё выступление и пользовался шпаргалкой.

Вероятно, Байден и сам был собой не вполне доволен, раз не выдержал и дал волю чувствам, услышав незапланированный и неприятный вопрос от журналистки, — предположил Пушков.

Он добавил, что президент РФ держался уверенно и отвечал на любые вопросы, поэтому скорее Владимир Путин на этой встрече выглядел Джеймсом Бондом от политики.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден теряет политическую поддержку среди республиканцев, при этом у них растут симпатии и доверие к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает американское издание Slate. Это грозит позициям Байдена, чьи угрозы ввести санкции или применить силовые методы, Республиканская партия может не поддержать.