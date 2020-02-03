Первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, комментируя инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении выплат домохозяйкам, отметил, что её, скорее всего, отклонят.
Ранее Жириновский сообщил, что внесёт в ГД законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек в размере 12 тысяч рублей, если семья состоит из трёх человек.
Если мы говорим о постоянных выплатах, тогда нужно вносить изменения в Трудовой кодекс, — заявил Рязанский.
Он напомнил, что дополнительный уход за пожилыми родственниками или отпуск в связи с рождением детей уже предусмотрен в законодательстве. В этих случаях уже предусмотрены специальные выплаты,
Как писал NEWS.ru, в «Единой России» не одобрили желание депутата партии Сергея Вострецова ввести налоги для домохозяек. Об этом
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