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Первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, комментируя инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении выплат домохозяйкам, отметил, что её, скорее всего, отклонят.

Ранее Жириновский сообщил, что внесёт в ГД законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек в размере 12 тысяч рублей, если семья состоит из трёх человек.

Если мы говорим о постоянных выплатах, тогда нужно вносить изменения в Трудовой кодекс, — заявил Рязанский.

Он напомнил, что дополнительный уход за пожилыми родственниками или отпуск в связи с рождением детей уже предусмотрен в законодательстве. В этих случаях уже предусмотрены специальные выплаты, информирует РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в «Единой России» не одобрили желание депутата партии Сергея Вострецова ввести налоги для домохозяек. Об этом сообщил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев. Ранее Вострецов заявил, что домохозяйки, по его мнению, должны платить налоги наравне с самозанятыми гражданами.

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