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Первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, комментируя инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении выплат домохозяйкам, отметил, что её, скорее всего, отклонят.

Ранее Жириновский сообщил, что внесёт в ГД законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек в размере 12 тысяч рублей, если семья состоит из трёх человек.

Если мы говорим о постоянных выплатах, тогда нужно вносить изменения в Трудовой кодекс, — заявил Рязанский.

Он напомнил, что дополнительный уход за пожилыми родственниками или отпуск в связи с рождением детей уже предусмотрен в законодательстве. В этих случаях уже предусмотрены специальные выплаты, информирует РИА Новости.