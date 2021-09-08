В Совфеде обрекли Россию и Украину на «братское сотрудничество»

Народы РФ и Украины обречены на братское сотрудничество, однако сейчас отношения двух стран находятся «в самой низкой точке», рассказала NEWS.ru российский сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. В Совфеде подчеркнули, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому придётся «сильно потрудиться», чтобы соответствовать президенту России Владимиру Путину во время возможной личной встречи политиков.

Чтобы сесть за стол переговоров с президентом России, Зеленский должен осознать, что в РФ оценивают людей по конкретным поступкам, а не по заявлениям. Мы — крымчане — хотели бы заявить о недопустимости шагов по дестабилизации отношений Москвы и Киева. Мы заинтересованы в их налаживании. Мы славяне, мы два братских народа, мы будем жить мирно. При Зеленском или без него, — отметила Ковитиди.

Она добавила, что «рано или поздно» граждане Украины «спросят с Зеленского за невыполненные предвыборные обещания». Одно из них — закончить вооружённый конфликт в Донбассе.

Он в ответе за то, чтобы украинцы могли оплачивать ЖКХ, чтобы в их домах было тепло, чтобы они покупали продукты питания, особенно чернобыльцы, которых он лишил льгот. Он недопустимо нарушил экологическое законодательство и превратил Украину в кладбище радиоактивных отходов. Зеленский должен подумать о следующих поколениях, о вырубленных лесах в Закарпатье — «лёгких» Украины, — рассказала Ковитиди.

Политик также усомнилась, что после возвращения Зеленского в шоу-бизнес ему кто-то станет аплодировать в зале.

По мнению экс-депутата Рады Евгения Мураева, лидер Украины будет вынужден согласиться на встречу Путиным. И поездка станет для него унижением. Политик отметил, что из-за большой заинтересованности Зеленского во встрече с Путиным он отправится туда, куда укажут. Тем более что украинский лидер — «заложник своих слов».