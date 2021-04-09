В Совфеде назвали позицию Эрдогана по Крыму упрямой

https://static.news.ru/photo/9aa47808-9a4f-11eb-8cf6-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму выглядит упрямой и нереалистичной. Об этом заявил член Совфеда от Крымского региона Сергей Цеков.

По его словам, полуостров никогда не вернётся под контроль Украины. Эрдоган заявил о поддержке «Крымской платформы» на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Слышим это не в первый раз. Это упрямая и нереалистичная позиция. От многократного повторения этого мнения Крым не вернётся в состав Украины никогда. На «Крымской платформе» можно тысячу раз говорить слово «халва», но от этого во рту слаще не станет, — отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что спекуляции властей Турции по поводу межнациональных отношений в Крыму могут вызывать лишь недоумение.

К примеру, права крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму, не только не нарушаются, но более существенны, чем во времена нахождения полуострова в составе Украины, — считает Цеков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле выразил поддержку стратегии «Крымская платформа», которая должна стать отправной точкой для возвращения Крыма в состав Украины. Он заявил, что Анкара не признаёт присоединение полуострова к России.