https://static.news.ru/photo/e0387c68-67a0-11e9-a2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Уроки и курсы по антикоррупционной политике должны появиться в школах и вузах, считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем, — сказал Пискарёв « Парламентской газете ».

По его словам, необходимость введения таких уроков связана с тем, что коррупции способствуют не сами коррупционеры, а граждане, решающие проблемы взятками.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники МВД чаще всего среди представителей силовых ведомств предстают перед судом по обвинению в коррупции. В 2019 году обвинялись 752 полицейских.