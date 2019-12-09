https://static.news.ru/photo/e0387c68-67a0-11e9-a2ad-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexander Legky/Global Look Press
Уроки и курсы по антикоррупционной политике должны появиться в школах и вузах, считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем, — сказал Пискарёв «Парламентской газете».
По его словам, необходимость введения таких уроков связана с тем, что коррупции способствуют не сами коррупционеры, а граждане, решающие проблемы взятками.