https://static.news.ru/photo/58012cde-ce50-11e9-9c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рабочая группа Совета Федерации по защите государственного суверенитета обсудит 4 сентября результаты мониторинга фактов внешнего вмешательства в российские выборы.

Накануне выборов 8 сентября мы приняли решение обсудить те факты вмешательства в дела РФ, которые мы наблюдаем, — передаёт слова главы комиссии Андрея Климова РИА Новости.

Он отметил, что обсуждаться будут не только факты вмешательства, но и определённая реакция на решения комиссии. В обсуждении примут участие представители Генпрокуратуры, Общественной палаты, ЦИК и МИД.

Как ранее писал News.ru, эксперты движения «Голос» пришли к выводу, что в 2019 году избирательная система столкнулась с самым серьёзным кризисом со времён протестов 2011–2012 годов.