В РПЦ поддержали президента Польши за слова о неприемлемости ЛГБТ-браков

https://static.news.ru/photo/3b69803e-af06-11ea-b61c-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал высказывание президента Польши Анджея Дуды о жёстком запрете на однополые браки. По его словам, такая позиция политика вызывает уважение.

Представитель РПЦ отметил, что ценности христианства общие для всех стран Европы, в том числе России и Польши.

Есть ещё в Евросоюзе политики, которые пытаются противостоять агрессивному навязыванию всем и всюду ЛГБТ-повестки и беспощадному подавлению всякого инакомыслия на этот счёт, — написал он в своём Telegram.

Легойда добавил, что уважает мнение Дуды, несмотря на отношения Москвы и Варшавы.

Накануне польский лидер заявил, что единственная конституционно допустимая форма брака на территории страны — союз мужчины и женщины. Он пообещал препятствовать усыновлению детей однополыми парами. Об этом политик сказал в ходе своей предвыборной речи.

Ранее, как писал NEWS.ru, итальянская компания Versace выпустила коллекцию в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества. Часть выручки от продажи коллекции пойдёт в благотворительные организации по созданию инклюзивной среды.